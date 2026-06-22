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أعلن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، التشكيل الرسمي للفراعنة في مواجهة نيوزيلندا في الرابعة من فجر اليوم، الإثنين، على ملعب بي سي بليس بمدينة فانكوفر الكندية ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة السابعة لكأس العالم.

وحافظ منتخب مصر على تشكيل الأساسي الذي خاض به مباراة بلجيكا الماضية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الجولة الأولى.

ويدخل منتخب مصر مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – حمدي فتحي و أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – مهند لاشين و إمام عاشور.

الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف زيكو – محمد صلاح و عمر مرموش.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: محمد الشناوي – المهدي سليمان – محمد علاء – طارق علاء – رامي ربيعة – حسام عبد المجيد – محمد عبد المنعم – كريم حافظ – نبيل عماد دونجا – محمود صابر – أحمد مصطفى زيزو – محمود حسن تريزيجيه – إبراهيم عادل – هيثم حسن وحمزة عبد الكريم

وكانت المباراة الثانية لحساب الجولة ذاتها من المجموعة السابعة شهدت تعادل إيران أمام بلجيكا بدون أهداف مساء أمس، الأحد، وبات المنتخب الوطني أمام فرصة كبيرة لتصدر المجموعة.