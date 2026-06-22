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سُئل النجم الفرنسي كيليان مبابي عن اللاعب الأفضل بينه وبين إرلينج هالاند وليونيل ميسي، فجاءت إجابته حاسمة وواضحة.

وقال مبابي في تصريحات خلال مؤتمر صحفي تقديمي لمباراة العراق في كأس العالم: "ليونيل ميسي، الأمر واضح. ميسي وكريستيانو رونالدو هما الأفضل في العالم".

وتُعد تصريحات قائد منتخب فرنسا إشادة جديدة بالثنائي التاريخي ميسي ورونالدو، اللذين هيمنَا على كرة القدم العالمية لسنوات طويلة، رغم بروز جيل جديد من النجوم يتقدمه مبابي وهالاند.

لكن النجم الفرنسي لطالما كان أكثر ارتباطه بنظيره البرتغالي معتبرا أنه قدوته ومثله الأعلى