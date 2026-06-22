الفنانة مرام علي: كنت أخبئ شرائط عبد الحليم حافظ تحت وسادتي وأحب كل أغانيه

كشفت الفنانة السورية مرام علي، عن ذكريات طفولتها مع الغناء، مشيرة إلى عشقها الكبير للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ منذ صغرها.

وقالت خلال مقابلة تلفزيونية مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر "دي إم سي" إنها كانت تمتلك شرائط كاسيت لعبد الحليم، وكانت تصر على إصلاحها بنفسها كلما تعرضت للتلف، بل وتخبئها تحت وسادتها.

وأشارت إلى أنها كانت تكرر الاستماع لأغانيه باستمرار، ومن أبرزها "زي الهوى" و"قارئة الفنجان"، لافتة إلى حبها لجميع أغانيه.

وتابعت: "أنا خجولة، وأحب الاستماع للعندليب لكن لا أجيد الغناء له"، مشيرة إلى أنها تستمع إلى "الأغنية الحلوة" وتتابع "التريندات" الغنائية الناجحة التي تظهر بين الحين والآخر.

وأبدت إعجابها الشديد بأغنية "أنا غلطان" للفنان بهاء سلطان، مؤكدة في الوقت ذاته أن الفنان عمرو دياب خارج نطاق النقاش ولا خلاف على حب أعماله.

كما أشادت بأغاني الفنان أحمد سعد، قائلة: "أنا إذا كان لي رغبة في الرقص والروقان لا بد من الاستماع إليه".