برشلونة يجهز نجم موناكو لخلافة ليفاندوفسكي

يدرس برشلونة إمكانية التحرك للتعاقد مع المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون، لاعب موناكو، في إطار خططه لتأمين بديل مستقبلي للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ووفقًا للتقارير، فإن بالوجون لفت الأنظار بفضل مستوياته المميزة مع موناكو ومنتخب الولايات المتحدة، ما جعله هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى خلال الفترة الأخيرة.

ويُنظر إلى بالوجون البالغ من العمر 24 عامًا باعتباره خيارًا مناسبًا من الناحية الاقتصادية بالنسبة لبرشلونة، خاصة أن قيمته السوقية تُقدر بحوالي 24 مليون يورو، وهو مبلغ يُعد في متناول النادي الكتالوني مقارنة بأهداف هجومية أخرى.

وبحسب صحيفة «إل ناسيونال»، فإن إدارة برشلونة تواصل دراسة عدة خيارات لتدعيم خط الهجوم على المدى الطويل، ويأتي اسم فولارين بالوغون ضمن الأسماء المطروحة بقوة تحسبًا لمرحلة ما بعد ليفاندوفسكي.