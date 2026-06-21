اعتقال 3 أشخاص آخرين مشتبه بهم بعد وفاة شابة أثناء القفز بالحبال في البرازيل

ألقت الشرطة البرازيلية القبض على 3 مشتبه بهم إضافيين بعد أسبوع من وفاة شابة في حادث قفز بالحبال، فيما أفاد محققون خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن أدلة قد تكون أُخفيت عن التحقيق.

وقالت رئيسة فريق التحقيق في الشرطة، أندريا ليفي، إن مؤشرات ظهرت على احتمال إخفاء أدلة مرتبطة بالقضية، بعدما اختفى جهاز تسجيل كانت الضحية ترتديه أثناء القفزة.

وأوضحت الشرطة أن المشتبه بهم الثلاثة الذين أُلقي القبض عليهم أمس السبت، وهم امرأة (29 عاما) ورجلان (25 و27 عاما) ينتمون إلى الفريق المسئول عن تنظيم وتنفيذ القفزة.

وصدر بحقهم أمر توقيف مؤقت لمدة أولية تبلغ خمسة أيام. كما أذنت المحكمة بتنفيذ عمليات تفتيش ومصادرة هواتف محمولة وأجهزة إلكترونية وأدلة أخرى.

وقال المحققون إن هناك مؤشرات أيضا على احتمال حذف محتوى رقمي عقب الحادث. ويُجرى التحقيق على أساس الاشتباه في أن المسؤولين عن القفزة قد قبلوا عن علم خطر وفاة الشابة. كما تدرس السلطات احتمال عرقلة سير العدالة.

وسقطت الشابة من ارتفاع يقارب 40 مترا في 13 يونيو من جسر "بونتي دو إسكيلتو" المهجور بين بلدتي ليمييرا وكورديروبوليس في ولاية ساو باولو. وأظهرت لقطات مصورة أفرادا من فريق التنظيم وهم يدفعونها من منصة القفز رغم أن حبل الأمان كان قد تُرك دون تثبيت على المنصة.

ولا يزال المدربون الثلاثة الذين أوقفوا يوم وقوع الحادث قيد الاحتجاز. ولم يتمكن الفريق حتى الآن من تفسير كيفية وقوع الخطأ القاتل.

وأثار اختفاء الكاميرا التي كانت الشابة (21 عاما) ترتديها أثناء القفزة حيرة المحققين لأيام. وتواصل الشرطة البحث عن الجهاز الذي يعد دليلا مهما لإعادة بناء تفاصيل ما حدث.

وقال شاهد عيان لبوابة الأخبار "جي 1" إنه شاهد أحد أفراد فريق التنظيم ينتزع الجهاز من جسد الضحية بعد ارتطامها بالأرض.