طبيب أطفال ماليزي في أستراليا يواجه 33 تهمة تتعلق بجرائم جنسية ضد أطفال

يواجه طبيب أطفال ماليزي يعمل في أستراليا، اتهامات بارتكاب جرائم جنسية بحق أطفال، بعدما وُجهت إليه في 29 مايو الماضي تهمة ممارسة سلوك جنسي متكرر مع طفل دون سن السادسة عشرة، إضافة إلى تهمة حيازة مواد تتعلق باستغلال الأطفال، وفقا لموقع "واتوداي".

وقالت شرطة ولاية أستراليا الغربية يوم الجمعة، إن ساو يواجه الآن 31 تهمة إضافية، بعد أن تمكن المحققون من تحديد ضحايا آخرين من خلال تسجيلات تم العثور عليها في كاميرا يُشتبه بأنها كانت مخفية داخل غرفة استشارات في أحد المستشفيات، بحسب صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية .

وتشمل التهم الجديدة ارتكاب أفعال مخلة بالآداب بحق أطفال، وإنتاج وتسجيل مواد تتعلق باستغلال الأطفال، وممارسة أفعال جنسية مع طفل يتراوح عمره بين 13 و16 عاما، ومحاولة استدراج طفل لممارسة نشاط جنسي.

وأوضحت الشرطة أن جميع الضحايا التسعة المزعومين كانوا أطفالا.

وبحسب المزاعم، وقعت هذه الجرائم بين نوفمبر 2022 ومايو من العام الجاري في عدة مناطق تشمل ويست ليدرفيل ويمبلي، نيدلاندز وميدلاند، حيث كان ساو يعمل استشاريا في طب الأطفال النمائي.