نائب الرئيس الأمريكي: تصريحات ترامب لم تعرقل المفاوضات مع إيران

نفى نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس أن تكون التصريحات النارية الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عرقلت المفاوضات مع إيران في سويسرا.

وقال دي فانس خلال مؤتمر صحفي بسويسرا: "لم تُعرقل هذه التصريحات المفاوضات"، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وهدد ترامب، الذي قضى عطلة نهاية الأسبوع في منتجع كامب ديفيد، خلال مكالمة هاتفية مع قناة فوكس نيوز، بشن هجمات جديدة على إيران، ونصح نظيره الإيراني مسعود بزشكيان بـ"الحذر من كلامه" أثناء سير المحادثات.

وأقر دي فانس بأن ذلك تسبب في توقف وجيز للمحادثات، قائلا : "كان هناك بعض التهديد، وبعض التذمر، ولكن في نهاية المطاف، استمرت المحادثات وأحرزنا تقدما كبيرا".

وأوضح نائب الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة أبلغت الإيرانيين أن ترامب سيرد على تصريحاتهم لتصحيحها.

وتابع: "ما قلناه للإيرانيين بالأمس هو أنه عندما تنخرطون في حديث استفزازي، لا يمكنكم أن تتوقعوا من رئيس الولايات المتحدة ألا يرد".