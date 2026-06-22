تايوان: التحقيق الياباني في مكافحة الإغراق على منتجات الفولاذ سيكون له تأثير محدود على الشركات

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قالت وزارة الشئون الاقتصادية التايوانية، إن التحقيق الياباني في مكافحة الإغراق على بعض منتجات الفولاذ المقاوم للصدأ (الاستانلس ستيل) سوف يكون له تأثير محدود على المنتجات المحلية.

ويستهدف التحقيق الياباني ألواح ولفائف الفولاذ المقاوم للصدأ المدرفل على البارد والمصنوعة من النيكل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

يواجه الموردون التايوانيون هامش إغراق يتراوح ما بين 3.86% و20.71%، مقابل 33.29% و45.32%.

وقالت الوزارة، نقلا عن المحادثات مع الصناعة، إن القضية سوف يكون لها تأثير محدود على صادرات الفولاذ التايوانية لليابان.

وسوف تواصل الحكومة التواصل مع اليابان بشأن قضايا تشمل الطاقة الإنتاجية الزائدة ومكافحة الإغراق في قطاع الفولاذ.