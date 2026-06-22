ضبط قائد السيارة الملاكي المتسبب في مصرع قائدي دراجتين ناريتين واشتعال النيران بهما غرب الإسكندرية

ألقى ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية القبض على قائد السيارة الملاكي المتورطة في حادث التصادم الذي وقع مع قائدي دراجتين ناريتين "بايكرز"، أثناء سيرهما على الطريق الدولي الساحلي بنطاق دائرة قسم شرطة العامرية، وأسفر عن مصرعهما.

ومن جهتها، طلبت النيابة العامة في الإسكندرية تحريات المباحث حول واقعة مصرع الشابين خالد فاروق وأنس علي، إثر حادث انحراف السيارة الملاكي بشكل مفاجئ تجاه إحدى الدراجتين، فاصطدمت بالأخرى، ما أدى إلى اشتعال النيران فيهما أثناء سيرهما على الطريق الدولي الساحلي.

كما طلبت النيابة موافاتها بأقوال شهود العيان، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة، ومدها بتقرير الفحص الفني للسيارة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، والتصريح بدفن الجثمانين عقب مناظرتهما.

وأمرت كذلك بإجراء تحليل للكشف عن مدى تعاطي قائد السيارة للمواد المخدرة، وفحص المركبة والتأكد من سريان تراخيصها من عدمه.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ إلى شرطة المرور بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجتين ناريتين على الطريق الدولي الساحلي غرب المحافظة، ووجود ضحايا.

وبانتقال قوات الشرطة، يرافقها ضباط المرور وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، أظهرت المعاينة الأولية وقوع تصادم بين السيارة والدراجتين الناريتين، ما أسفر عن مصرع الشابين متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما جراء الحادث.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يُظهر تفاصيل الحادث، حيث تحركت السيارة الملاكي بشكل مفاجئ نحو الشابين، واصطدمت بأحد قائدي الدراجتين الناريتين، ما تسبب في اختلال عجلة القيادة بيده واصطدامه بزميله، واشتعال النيران فيهما، ليلقيا مصرعهما.

وجرى نقل الجثمانين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.