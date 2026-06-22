وزير الطاقة القطري: مقتل 13 شخصا وإصابة 66 آخرين في حادثة انفجار مصنع رأس لفان

أفاد وزير دولة قطر لشئون الطاقة المهندس سعد بن شريده الكعبي، بمقتل 13 شخصًا، وإصابة 66 آخرين، في حادثة انفجار مصنع رأس لفان.

وقال في مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، إن الانفجار «حادث وليس عملًا تخريبيًا»، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لتحديد أسبابه.

وشدد وزير دولة قطر لشئون الطاقة على أن «الانفجار لن يؤثر على تصدير الغاز الطبيعي المسال».

وأفادت شركة قطر للطاقة بأن الحادث وقع أثناء بدء العمليات في مدينة رأس لفان الصناعية، وأسفر عن انفجار وحريق في مصنع برزان، الذي يُستخدم لتلبية احتياجات الغاز المحلية، مؤكدة مباشرة التحقيقات في أسباب الحادث.

وشهدت المنطقة، وفق شهود عيان، تصاعد ألسنة لهب وسحب دخان كثيفة، حيث أضاءت سماء رأس لفان ليلًا، فيما لم تُعلن السلطات حتى الآن عن أي تأثيرات خارج نطاق موقع الحادث.

وتُعد منطقة رأس لفان الصناعية واحدة من أهم المراكز الصناعية في قطاع الطاقة العالمي، وتضم عددًا من أكبر منشآت الغاز الطبيعي المسال.

من جانبها، أعربت جمهورية مصر العربية عن تضامنها الكامل مع دولة قطر، مؤكدة وقوفها إلى جانب دولة قطر الشقيقة خلال هذه الظروف، ومعربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء الحادث.

وشددت القاهرة على مساندتها لقطر في مواجهة تداعيات الحادث، مؤكدة ثقتها في قدرة الجهات القطرية المختصة على التعامل مع آثاره واحتواء تداعياته.