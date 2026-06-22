بن غفير: الأمريكيون لم يكونوا بجانبنا في حالات عديدة ورغم ذلك انتصرنا

جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، التأكيد على رفضه اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرا إلى أن إسرائيل وصلت إلى أقرب نقطة مما اسماه بـ"النصر الحاسم" بعدما دفعت "أثمان باهظة" على مدى السنوات الماضية من الحرب.

وأضاف بن غفير في الاجتماع الأسبوعي لكتلة حزبه "القوة اليهودية" في الكنيست إنه يجب أن تكون المعادلة بسيطة وواضحة للغاية: يجب أن تكون إسرائيل آمنة، وإذا لم تكن كذلك، فستصبح بيروت مثل بيت حانون"، في إشارة إلى تدمير المدينة الواقعة شمال شرق قطاع غزة.

وردا على سؤال حول انتقاد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس له بسبب هجومه على اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، قال بن غفير إنه مع تقديره لفانس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن هناك حالات عديدة "لم يكن فيها الأمريكيون إلى جانبنا ومع ذلك، انتصرنا"، وفقا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف: "أُقدر نائب الرئيس الأمريكي، لكنني ملتزم أمام جنودنا ومواطنينا".

وتابع: "أود أن أشكر الأمريكيين، لكن خطنا الأحمر هو إلحاق الضرر بالجنود والمدنيين".

ورأي بن غفير أن "على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يذهب إلى الرئيس ترامب، ويحتضنه، ويقول له: سيدي الرئيس ترامب، شكرا لك، ولكن ماذا بوسعنا أن نفعل؟ لا يمكننا الوفاء بهذا الاتفاق".