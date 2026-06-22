وجّه المنتخب الإيراني لكرة القدم رسالة امتنان مؤثرة داخل غرفة تبديل الملابس بمدينة لوس أنجلوس، عبّر من خلالها عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال مشاركته في كأس العالم 2026، وذلك عقب تعادله السلبي أمام منتخب بلجيكا.

وكانت مدينة لوس أنجلوس قد احتضنت أول مباراتين للمنتخب الإيراني في البطولة، قبل أن يتجه لمواصلة مشواره في دور المجموعات بمواجهة منتخب مصر في مدينة سياتل ضمن الجولة المقبلة.

ويخوض المنتخب الإيراني مشاركته في ظروف غير اعتيادية، بعدما اعتمد مدينة تيخوانا المكسيكية مقرًا لإقامته خلال البطولة نتيجة قيود السفر، وهو ما فرض عليه تنقلات مستمرة بين المكسيك والولايات المتحدة لخوض مبارياته، في تحديات لوجستية انعكست على الجهاز الفني.

وجاء في الرسالة المكتوبة بخط اليد، والتي نشرها الاتحاد الإيراني لكرة القدم: «من بلاد فارس القديمة إلى إيران الحديثة، تبقى الروح الإيرانية حية وثابتة»، في تعبير عن الفخر بالهوية والانتماء.

وأضافت الرسالة: «جئنا إلى لوس أنجلوس بفخر، وتنافسنا بشرف، ونغادر بكرامة.. شكرًا لوس أنجلوس على كرم الضيافة».

وفي ختامها، وجّه المنتخب الإيراني رسالة شكر لجماهيره، داعيًا إلى تعزيز قيم «السلام والاحترام والصداقة» بين مختلف الشعوب.

ويستعد المنتخب الإيراني لمواجهة نظيره المصري في لقاء مرتقب ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026، والمقرر إقامته السبت المقبل على ملعب مدينة سياتل الأمريكية، في تمام السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة.