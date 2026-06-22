بدء الاجتماعات التشاورية لوزراء الخارجية العرب في عمّان لبحث القضايا الإقليمية

بدأت، اليوم الإثنين، في العاصمة الأردنية عمّان، أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، بدعوة من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي.

ويأتي الاجتماع قبيل انعقاد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة رقم (165)، برئاسة مملكة البحرين.

وشهدت الاجتماعات مشاركة عدد من وزراء الخارجية العرب، من بينهم وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، ووزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، ووزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الجزائري أحمد عطاف، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، ووزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف، ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، إلى جانب عدد من وزراء الخارجية ورؤساء الوفود العربية المشاركين في الاجتماعات.

ويبحث الوزراء عددًا من القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العمل العربي المشترك وتنسيق المواقف العربية تجاه التحديات الإقليمية الراهنة.

كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة عدد من الملفات التنظيمية الخاصة بجامعة الدول العربية، وفي مقدمتها إقرار تعيين وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية، استنادًا إلى التفويض الصادر عن القادة العرب خلال القمة العربية الأخيرة.