وزير خارجية باكستان الأسبق: زيارة الرئيس الإيراني إلى إسلام آباد تعزز زخم جهود تحقيق السلام

قال وزير الخارجية الباكستاني الأسبق، خرم دستجير خان، إن إسلام آباد ستستقبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بترحيب كبير خلال زيارته المرتقبة إلى باكستان.

وأضاف في مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، الاثنين، أن لهذه الزيارة أهمية خاصة لعدة أسباب، في مقدمتها الحفاظ على الزخم الذي بدأ في طهران خلال الفترة الماضية، واستكمال الجهود السياسية والدبلوماسية الجارية على مستوى المنطقة.

وأوضح أن باكستان تسعى ليس فقط إلى الدفع نحو تحقيق سلام دائم، بل أيضًا إلى التوصل إلى حلول اقتصادية من شأنها دعم الاستقرار الإقليمي.

وأشار إلى أن من بين القضايا المطروحة أهمية فتح مضيق هرمز وضمان بقائه مفتوحًا أمام حركة السفن التجارية، لما يمثله ذلك من أهمية كبيرة للتجارة الدولية والاقتصاد الإقليمي.

ونوه إلى أن هناك كذلك عددًا من الجوانب الاقتصادية التي ستتم مناقشتها خلال الزيارة، لافتًا إلى أن جزءًا من الحوار سيركز على الكيفية التي يمكن من خلالها لإسلام آباد قيادة الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم، ليس فقط بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وإنما أيضًا على الجبهة اللبنانية.

وأكد خرم دستجير خان، أن الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني تمثل فرصة لتعزيز المسارات السياسية والاقتصادية، ومواصلة الحوار بشأن القضايا الإقليمية المهمة، في إطار سعي باكستان إلى الإسهام في دعم الاستقرار وترسيخ فرص السلام في المنطقة.