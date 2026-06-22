المتحدث العسكري: قوات إنفاذ القانون تنفذ حملة مكبرة بالمنطقة الجنوبية ضد بؤر إجرامية وتضبط 87 مصريا و136 أجنبيا

نفذت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية، حملة مكبرة بقطاع المنطقة الجنوبية العسكرية ضد عدد من البؤر الإجرامية التى تستغلها التنظيمات والشبكات الإجرامية لممارسة أنشطة غير مشروعة منها الاتجار بالمواد المخدرة والسلاح التنقيب غير المشروع عن الذهب والهجرة غير الشرعية بما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي فضلًا عن تأثيراتها السلبية على الاستقرار الاقتصادي ومناخ الاستثمار وجهود التنمية المستدامة .

جاء ذلك في إطار المهام التي تقوم بها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي والحفاظ على المقدرات والمكتسبات الإقتصادية للوطن، وفق بيان للقوات المسلحة.

وأسفرت أعمال المداهمات عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين في تلك الأنشطة غير المشروعة من بينهم 87 فردًا مصريًّا و136 فردًا أجنبيًّا و14 عربة أنواع وأجهزة اتصال لاسلكية ومبالغ مالية بالجنيه المصري والعملات الأجنبية بالإضافة إلى كميات من الأسلحة والذخائر غير المرخصة ومصادرة أعداد كبيرة من المعدات والأجهزة المستخدمة في عمليات التنقيب العشوائي عن الثروات التعدينية.

وجرى ضبط عدد من العناصر المتسللة والتي لا تحمل مستندات إقامة رسمية بالدولة وتم إحالة الأشخاص والمضبوطات للجهات القضائية المختصة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها وفق المواثيق الدولية ومعايير القانون الدولي الإنساني .

وبالتزامن مع بدء الحملة أقدم عدد من المتسللين بطرق غير شرعية إلى الأراضي المصرية على تسليم أنفسهم للنقاط والتمركزات الأمنية حيث تم ترحيلهم إلى بلادهم مع مراعاة كل احتياجاتهم الإنسانية .

وتواصل قوات إنفاذ القانون مهامها الميدانية المكثفة لتطهير البؤر الإجرامية وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون في إطار جهودها المستمرة لتأمين حدود الدولة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار .

وذكر البيان: «وإذ تؤكد الدولة المصرية على احتفاظها بجميع الخيارات المتاحة للتعامل مع كافة التهديدات كما أنها تمتلك القدرة على حماية أراضيها ومقدرات شعبها في ظل كل الظروف».