أسعار النفط تتراجع بعد تصريحات نائب ترامب بشأن المفاوضات

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد أن قال نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس، إنه جرى إحراز تقدم في المحادثات مع إيران، وإن مضيق هرمز مفتوح.

وذكر الوسطاء أن مسئولين كبارا من الولايات المتحدة وإيران اختتموا جولتهم ‌الأولى من المحادثات في سويسرا، اليوم الاثنين.

وبدأت المحادثات أمس الأحد، بموجب شروط مذكرة تفاهم تم التوصل إليها الأسبوع الماضي، لتمديد وقف إطلاق النار الهش الذي بدأ في أبريل، لمدة 60 يوما أخرى على الأقل.

وبحسب وكالة «رويترز»، انخفض خام برنت 1.46 دولار، أو 1.8 بالمئة إلى 79.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:27 بتوقيت جرينتش.

وكانت الأسعار ارتفعت إلى 82.30 دولار في بداية التداول، مدفوعة ببداية متوترة للمحادثات مع تهديدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستئناف الحرب على إيران وإعلان طهران أنها أغلقت مضيق هرمز مجددا.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76.84 دولار للبرميل، مرتفعة 24 سنتا، قبل انتهاء التداول على العقد في وقت لاحق من اليوم الاثنين. وتراجع عقد شهر أغسطس، الأكثر تداولا 57 سنتا ليصل إلى 75.28 دولار للبرميل.

وزاد من الضغوط على الأسعار تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، التي قال فيها إن بلاده حصلت على إعفاءات لصادرات النفط والبتروكيماويات، إلى جانب الإفراج عن بعض الأصول المجمدة، وإطلاق خطة لإعادة الإعمار والتنمية في إيران.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى (بنك يو.بي.إس)، إن إيران استأنفت صادراتها النفطية بعد أن كانت قد توقفت في وقت سابق من هذا الشهر، بسبب ‌الحصار البحري الأمريكي، مضيفا أن «ضخ هذه البراميل في السوق يمثل إمدادات إضافية».

وأعلن رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية للتلفزيون الرسمي أمس الأحد، أن أكثر من 25 مليون برميل من النفط الإيراني عبرت خط الحصار منذ يوم الاثنين الماضي.

وعرضت الإمارات والكويت والعراق مزيدا من النفط على العملاء، خلال الأسبوع الماضي.

وقال نائب وزير النفط العراقي لشئون الاستخراج في بيان أمس الأحد، إن العراق يخطط لإعادة إنتاجه من الخام تدريجيا إلى ما يتراوح بين 4.2 و4.3 مليون برميل يوميا.

وتوقعت (إيه.إن.زد) استعادة نحو مليوني إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا خلال الأسابيع الأربعة الأولى.

وأضافت أن تعافي الإمدادات سيظل صعبا، إذ يبقى استئناف ما بين مليونين و3.5 مليون برميل يوميا خلال الربع الثالث من عام 2026، رهنا باستقرار الأوضاع، بينما قد تفقد الأسواق كمية تتراوح بين مليون ومليوني برميل يوميا بشكل دائم أو شبه دائم.