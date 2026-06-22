النيابة العامة تستمع لأقوال أسرة الفتاة ضحية الديون بالإسماعيلية

تباشر النيابة العامة بالإسماعيلية تحقيقاتها فى واقعة انتحار فتاة بالإسماعيلية إثر تناولها حبة الغلة السامة، نتيجة تعرضها لضغوط نفسية بسبب تراكم مديونيات مالية عليها وتزامن ذلك مع موعد زفافها المرتقب.

واستمعت النيابة إلى أفراد من أسرة الفتاة وتدعى فاطمة وتعمل فى إحدى شركات منح القروض والتمويل ومقيمة بمنطقة سرابيوم التابعة لمركز فايد بالإسماعيلية لسماع أقوالهم، والذين أكدوا تعرض الفتاة لضغوط من إدارة الشركة التى تعمل بها لتحصيل الأقساط المتأخرة من العملاء الذين تعثروا فى السداد كشرط لاستمرارها فى العمل، ما دفعها للاقتراض بأسماء أفراد من أسرتها لتغطية العجز المالى، إلا أن الديون تراكمت عليها ما تسبب فى انهيارها نفسيا خاصة مع اضطرارها لبيع جهاز زفافها لسداد الديون والذى تسبب فى تعرضها لضغوط نفسية وتوتر مستمر دفعها للتخلص من حياتها بتناول حبة الغلة.

كانت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية قد إخطارا بمصرع فتاة مقيمة بمنطقة سرابيوم التابعة لمركز فايد بالإسماعيلية فور وصولها المستشفى وفشل الجهود الطبية فى محاولة انقاذها ووفاتها نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية وتوقف الوظائف الحيوية للجسم وبذل الفريق الطبى جهوداً مكثفة لإنقاذها بإجراءات التعامل مع حالات تسمم حبة الغلة، إلا أن جزيئات الغاز السام تسببت فى تدهور سريع وفارقت الحياة متأثرة بالإصابة.

وطالبت أسرة الفتاة بالتحقيق مع الشركة وكشف ممارسات التحصيل غير القانونية مع العاملين بالشركة ومعاقبة المتسببين فى ذلك باعتبارهم المسئول الأول عن الضغوط التى تعرضت لها الفتاة والتى دفعتها للانتحار بالرغم أنها كانت متمسكة بالأمل فى عودة الحياة لطبيعتها بعد إنتهاء الضائقة المالية إلا أنها لم تتمكن من مقاومة ممارسة الإدارة عليها وتهديدها وفضلت التخلص من حياتها.