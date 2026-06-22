الخزانة الأمريكية تصدر ترخيصا مؤقتا يسمح بإنتاج وبيع النفط الإيراني

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، مساء الاثنين، إصدار ترخيص يسمح بإنتاج وبيع النفط الخام الإيراني.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت ترخيصًا عامًا مؤقتًا لمدة 60 يومًا، يُجيز إنتاج النفط الإيراني وتوريده وبيعه».

وأوضح أن القرار يأتي في ضوء التزام إيران بحرية المرور في مضيق هرمز، والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول أراضيها.

وأكد أن «الوزارة تواصل في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائبه جيه دي فانس، العمل على جعل العالم أكثر أمانًا وازدهارًا».

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن العقوبات المفروضة على النفط الإيراني قد رُفعت، وإن بعض الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج أُفرج عنها.

وفي منشور على منصة «إكس»، عقب اختتام المحادثات في سويسرا، أضاف عراقجي، أن «خطة شاملة لإعادة إعمار إيران وتنميتها قد أُطلقت»، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن الأصول التي أُفرج عنها أو طبيعة خطة إعادة الإعمار.

وفي بيان منفصل، قالت اللجنة الإعلامية الممثلة للوفد الإيراني إن إيران وقطر وقعتا مذكرة تفاهم جديدة بشأن آلية تنفيذ الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وفقًا لما أوردته وكالة «فارس» الإيرانية شبه الرسمية.