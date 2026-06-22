425 مليار جنيه إجمالي إنفاق المرحلة الأولى

أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين يأتي كأولوية قصوى للدولة؛ حيث يتصدر تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومشروع التأمين الصحي الشامل مستهدفات الخطة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

وأعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنفاق 425 مليار جنيه على المرحلة الأولى من "حياة كريمة"، ما أحدث أثرًا إيجابيًا مباشرًا على 18% من سكان مصر، في حين تستهدف المرحلة الثانية التي انطلقت رسميًا، 1667 قرية في 52 مركزًا لخدمة 21.4 مليون نسمة من المواطنين في الريف المصري.

جاء ذلك خلال كلمة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026، والموازنة العامة للدولة للعام ذاته، والخطة متوسطة المدى 2030/2029.