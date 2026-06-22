تباين في أداء البورصات العربية بثاني جلسات الأسبوع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تباينت مؤشرات البورصات العربية بختام تعاملات اليوم الاثنين 22 يونيو 2026، حيث هبطت مؤشرات البورصة المصرية والكويتية والسعودية، وخالف مؤشر بورصتي أبو طبي ودبي الاتجاه.

وجاء أداء أسواق المال كالتالي:

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على انخفاض في مؤشراتها، بتداولات إجمالية بلغت 9.289 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند 52585.72 نقطة.

وجاء سهم شركة اسيك للتعدين على رأس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 13.57% ليغلق عند 67.13 جنيه، بينما كان سهم تايكون انفستمنتس هولدنج الأكثر انخفاضًا بنسبة 20% ليغلق عند 33.12 جنيه.

بورصة السعودية

أغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودي "تاسي" على انخفاض بنسبة 0.04% مسجلًا 11072 نقطة، بإجمالي تداولات بلغت 3.469 مليار ريال.

وتصدر سهم الشركة السعودية للأسماك قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 9.96% ليغلق عند 49.44 ريال، بينما كان سهم شركة الرمز للعقارات الأكثر انخفاضًا بنسبة 3.16% ليغلق عند 58.25 ريالًا.

السوق الكويتية

كما تراجع مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت بنسبة 0.09% عند مستوى 9198.21 نقطة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 96 مليون دينار.

وجاء سهم الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 12.39% ليغلق عند 372 فلسًا، في حين تصدر شركة اجيليتي للمخازن العمومية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة 3.9% ليغلق عند 148 فلساً كويتيا.

بورصة دبي

أغلق سوق دبي المالي على ارتفاع ، حيث هبط المؤشر الرئيسي 0.32% ليغلق عند 6183.47 نقطة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 714 مليون درهم.

وجاء سهم شركة أمانات القابضة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 3.08% ليغلق عند 1.340 درهم، في حين تصدر سهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة 5% ليغلق عند 1.90 درهم.

بورصة أبوظبي

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة أبوظبي بنهاية التعاملات بمقدار 0.38%، ليغلق عند 10035.76 نقطة، بتداولات إجمالية بلغت 2.835 مليار درهم.

وجاء سهم دار التأمين في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 3.40% ليغلق عند 1.7 درهم، في حين تصدر سهم الخليج اﻻستثمارية الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة 5.27% ليغلق عند 5.19 درهم.