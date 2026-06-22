جهاز تنظيم مياه الشرب يطلق منصة رقمية لإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة بالقطاع

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ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، الاجتماع الثاني لعام 2026 لمجلس إدارة الجهاز بتشكيله الجديد.

وأكدت وزيرة الإسكان، في بيان اليوم، الدعم المباشر والمستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، موضحة أن هذا القطاع شهد طفرة خلال السنوات العشر الماضية لبناء مرافق حديثة تتوجها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقالت المنشاوي، إن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 أحدث نقلة تشريعية ترسخ دور الجهاز كمنظم مستقل وتحدد مسؤوليات أطراف القطاع وفق مبادئ الحوكمة مع تشجيع استثمارات القطاع الخاص والحفاظ على البعد الاجتماعي.

وشددت الوزيرة على أن دورة مجلس الإدارة الحالية تتولى مهمة الموافقة على إصدار تراخيص مزاولة أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي لجميع مقدمي الخدمة دون استثناء، سواء الشركات التابعة للشركة القابضة، أو أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو القطاع الخاص تنفيذا لأحكام القانون الجديد ولائحته التنفيذية المرتقب إقرارها من مجلس الوزراء قريبا.

ورحبت الوزيرة بالخبرات الوطنية التي تشكل مجلس الإدارة الحالي، وتوجهت بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة السابقين على جهودهم في دفع مسيرة عمل الجهاز.

واستعرض الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المحاور وأنشطة العمل الرئيسية للجهاز.

وأكدت أن الجهاز يطلق منصة رقمية لإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة تماشيا مع خطة الدولة للتحول الرقمي واستنادا للقانون رقم 172 لسنة 2025.

ولفت الدكتور محمد حسن مصطفى إلى أهمية الرقابة الميدانية للتأكد من مطابقة الخدمات للمواصفات الفنية والمعايير البيئية في محافظات الجمهورية والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.