ميسي يقود هجوم الأرجنتين أمام النمسا في المونديال

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، تشكيل راقصو التانجو لمواجهة النمسا ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب الأرجنتين ضمن المجموعة العاشرة والتي تضم كلا من الجزائر والأردن والنمسا .

ويحتل منتخب الأرجنتين المركز الأول في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، جمعها من الفوز على الجزائر ويأمل منتخب الأرجنتين في تحقيق الفوز الثاني له في المجموعة وحصد الثلاث نقاط من أجل التأهل إلى دور الـ32 بشكل رسمي.

في المقابل، استغلت النمسا بشكل مثالي ما كان يُعد، على الورق، أسهل مهمة في المجموعة العاشرة خلال الجولة الأولى، بفوزها على الأردن 3-1.

وجاء تشكيل الأرجنتين أمام النمسا في كأس العالم كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ميدينا- ليساندرو مارتينيز- كريستيان روميرو- مولينا.

خط الوسط: دي بول- أليكسيس ماك أليستر- إنزو فيرنانديز- تياجو ألمادا.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز- ليونيل ميسي.