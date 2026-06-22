جيش الاحتلال: قتلنا أحد عناصر نخبة حماس شمالي قطاع غزة

زعم جيش الاحتلال، أن قتل عنصرًا من نخبة حركة حماس ادعى أنه شارك في احتجاز أسير إسرائيلي.

وقال بيان مشترك من المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك): «شنّ الجيش والشاباك هجومًا على شمال قطاع غزة يوم السبت، ما أسفر عن مقتل سباعي زهير عبد الحميد أبو حسنة، وهو عنصر من حركة النخبة في الجناح العسكري لحماس».

وأضاف البيان مدعيًّا: «شارك أبو حسنة طوال فترة الحرب في زرع المتفجرات، وحاول مؤخرًا الترويج لمؤامرات تستهدف قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في المنطقة».

كما ادعى أن أبو حسنة شارك في غارة على ما سماها البيان «الأراضي الإسرائيلية» خلال هجوم 7 أكتوبر.

ولفت إلى أنه في هجوم آخر في شمال قطاع غزة، تم قتل ثلاثة مسلحين من حماس ادعى أنهم حاولوا الترويج لهجمات ضد قوات إسرائيلية.

وختم البيان: «تنتشر قوات الجيش الإسرائيلي في القيادة الجنوبية بالمنطقة وفقًا للاتفاق، وستواصل العمل لإزالة أي تهديد».