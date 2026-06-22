نتنياهو يزعم: لا قيود على تحركات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

رفض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، التقارير المتداولة بشأن فرض قيود على نشاط الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، زاعمًا أن «الجيش يتمتع بحرية كاملة في العمل في مواجهة التهديدات في المنطقة».

وقال في بيان، نقلته القناة «7» العبرية، اليوم الاثنين: «توجيهاتي وتوجيهات وزير الدفاع إلى الجيش واضحة ولم تتغير: مقاتلونا في جنوب لبنان يتمتعون بحرية كاملة لإحباط أي تهديد مباشر لهم أو لسكان الشمال».

وأضاف: «لا قيود على الجيش الإسرائيلي في هذا الشأن، وأقدم دعمًا كاملًا لمقاتلينا في الميدان، أنا والشعب بأكمله يقف إلى جانبهم»، بحسب تعبيره.

وقال مصدر إسرائيلي لشبكة CNN، الاثنين، إن إسرائيل تدرس الإعلان عن انسحابات «رمزية» من الأراضي المحتلة في جنوب لبنان، كبادرة قبل محادثات مرتقبة مع الحكومة اللبنانية.

ونوقشت الفكرة قبل 3 أيام من المحادثات بين إسرائيل ولبنان، المقرر عقدها برعاية إدارة ترامب في واشنطن هذا الأسبوع.

وتتمثل الانسحابات في سحب بعض القوات من مناطق محدودة على طول ما يُسمى بـ«الخط الأصفر»، الذي يشير إلى حدود الأراضي التي سيطر عليها جيش الاحتلال بعد وقف إطلاق النار السابق في أبريل.

وأبلغ المصدر CNN أن إسرائيل تدرس انسحابًا محدودًا كـ«بادرة» للحكومة اللبنانية، بهدف إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي، وفصل لبنان عن محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

ونفى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من قلعة الشقيف (بوفورت)، الواقعة على سلسلة تلال شهدت بعضًا من أعنف المعارك في الأيام الأخيرة.

وتعهد كاتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل لن تنسحب مما وصفاه بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان.

وزار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، وقائد القوات المسلحة اللبنانية، الفريق رودولف هيكل، جنوب لبنان بشكل منفصل، الأحد.