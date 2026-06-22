طارق يحيى: صلاح لو راح ريال مدريد هيكسر الدنيا

أشاد طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، بمنتخب مصر بعد الفوز التاريخي على نيوزيلندا، مشيرًا إلى أن محمد صلاح لو احترف في ريال مدريد «هيكسر الدنيا».

وقال طارق يحيى في تصريحات إذاعية: «صلاح لو راح ريال مدريد هيكسر الدنيا».

وأضاف: «أنا بقول لحسام حسن متزعلش، بالعكس أنت ربنا بينصرك ومعاك».

وتابع: «اللي بيحصل ده الطبيعي لمنتخب مصر، بس الكلام ده ماكانش بيحصل قبل كده».

وأشار إلى أن المنتخب المصري أصبح أكثر جماعية من السابق، قائلًا: «دلوقتي المنتخب بقى جماعي عن الأول، وحتى اللي كان زعلان إنه مش بيشارك بينزل ويجيب جون زي تريزيجيه، ملتزم ومابيخرجش عن النص».

وأوضح: «الأهداف والنفوس اتغيرت داخل منتخب مصر، وده يرجع للجهاز الفني لمنتخب مصر».

واختتم طارق يحيى تصريحاته قائلًا: «مصر هتصعد لدور الـ16 في كأس العالم».

وأضاف أن منتخب مصر نجح في تحقيق أول فوز في تاريخه بالمونديال.