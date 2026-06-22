قال خرم دستجير خان، وزير الخارجية الباكستاني الأسبق، إنّ ما يتعلق بعمليات التفتيش على المنشآت النووية يخضع لما ينص عليه القانون الدولي، مشيرا إلى أن هذا القانون تعرض خلال سنوات عدة لهجمات وانتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان يهاجم هذا الإطار القانوني بصورة متكررة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الولايات المتحدة كانت ترغب دائما في أن تشارك الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عمليات التفتيش، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة الثقة في مثل هذه الهيئات الدولية وقدرتها على أداء المهام المنوطة بها.

وأوضح أن إيران كانت تسعى إلى تسليح برنامجها النووي، ولذلك فإن المطلوب في المرحلة الحالية هو الحصول على قدر أكبر من الشفافية من جانب طهران، وذلك في ضوء الاتفاق السابق الذي تم التوصل إليه عام 2015.

وأشار إلى أن الحديث دار أمس حول مجموعة عمل ناقشت ملف الطاقة النووية والبرنامج النووي الإيراني، وما إذا كانت إيران ستلتزم بالضمانات التي قدمتها بعدم تسليح برنامجها النووي، مؤكدًا، أن جوهر النقاش يتمثل في مدى التزام طهران بالتعهدات التي سبق أن أعلنتها في هذا الشأن.

وأوضح خرم دستجير خان، أنه يتفق مع الرأي القائل بضرورة السماح أولا بتدفق الطاقة عبر مضيق هرمز، باعتبار أن هذه الخطوة تمثل مدخلا أساسيا لإعادة بناء الثقة لدى الشعوب وفي الاقتصاد العالمي.

وواصل أن استعادة هذه الثقة من شأنها أن تهيئ الأجواء للمضي قدما في مناقشة القضايا والبنود الأخرى العالقة، بما يسهم في تعزيز فرص التفاهم والتوصل إلى حلول أكثر استدامة.