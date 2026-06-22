رويترز: الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية ترفع سعر الدولار

ارتفع الدولار، اليوم الاثنين، مدعوما بتفاؤل المستثمرين حيال إمكان التوصل إلى اتفاق عقب الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، فيما صعد الجنيه الإسترليني في تداولات متقلبة عقب إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عزمه تقديم استقالته.

وقال جيه.دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، إن المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين في سويسرا أفضت إلى إرساء "أساس متين" لاتفاق سلام نهائي، وذلك رغم التوتر المتعلق بمضيق هرمز ولبنان، وفق وكالة رويترز.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.61 بالمئة إلى 74.60 دولار للبرميل، فيما نزل خام برنت 3.21 بالمئة إلى 77.98 دولار للبرميل خلال جلسة اليوم، لكن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة إشعال الحرب فضلا عن إعلان طهران إغلاق مضيق هرمز حدا من الانخفاضات.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية أخرى، 0.06 بالمئة إلى 100.90 نقطة، وانخفض اليورو 0.24 بالمئة إلى 1.1444 دولار.

وانتعش الجنيه الإسترليني من أدنى مستوى له خلال الجلسة مسجلا 1.318 دولار بعد أن أعلن زعيم حزب العمال كير ستارمر اعتزامه تقديم الاستقالة، مما يمهد الطريق أمام منافسه آندي ⁠بيرنام لتولي منصب رئيس الوزراء السابع لبريطانيا خلال السنوات العشر التي تلت تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقال مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق لدى شركة بانوكبيرن كابيتال ماركتس في نيويورك: «أعتقد أن من يعرفون بمراقبي سوق السندات... قد يشكلون عامل ضبط فيما يبدو ضد أي تحول مفرط نحو اليسار من جانب الحكومة البريطانية الجديدة».

وأضاف: «سيكون هناك تنافس، لكن سوق السندات ستكون هي المؤشر الرئيسي الذي سيترقبه المستثمرون لتقييم مصداقية الحكومة الجديدة».

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.12 بالمئة إلى 1.3248 دولار. وانخفض الدولار 0.02 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 161.32 ين بعد أن سجل 161.92، وهو مستوى يقترب من أدنى مستوى له في عامين والذي سجله الأسبوع الماضي. وسيؤدي تجاوز مستوى 161.96 إلى انخفاض الين إلى أدنى مستوى له منذ 1986.

وبعد أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة الأسبوع الماضي في خطوة وافقت التوقعات على نطاق واسع، قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما اليوم إن السلطات مستعدة لاتخاذ إجراءات مناسبة تجاه تحركات العملة في أي وقت.