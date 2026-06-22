قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري شهد تعيين السفير نبيل فهمي أمينًا عامًا جديدًا للجامعة بتفويض من القادة ابتداءً من أول يوليو المقبل.

وخلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، تمنى الصفدي التوفيق لفهمي في إدارة دفّة الجامعة وتفعليها، كما وجه الشكر للأمين العام المنتهية ولايته أحمد أبو الغيط على كل ما بذله وما أظهرت من تفانٍ على مدى عشر سنوات خلال تحمُّل مسئولية الأمانة العامة للجامعة العربية.

وأشار إلى أن أبوالغيط كان سندًا للجميع في تعزيز جهود العمل العربي المشترك وقدم الكثير في هذا الصدد.

وأكد الصفدي، أن جميع الوزراء العرب وجهوا خلال الجلسة، الشكر لأبوالغيط على ما قدمه وكذلك مساعديه وتحديدًا السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة.

وفي وقت سابق من اليوم، رحبت مصر، باعتماد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بتفويض من القادة العرب، خلال دورته العادية المستأنفة الـ١٦٥ المنعقدة اليوم الاثنين في العاصمة الأردنية عمّان، قرار تعيين نبيل فهمي بالإجماع أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، لمدة خمس سنوات اعتباراً من الأول من يوليو ٢٠٢٦.

ويأتي هذا الاختيار تقديراً للدور الهام الذي تضطلع به مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي المستوي العربي والعلاقات الأخوية المتميزة التي تربطها بشقيقاتها من الدول العربية، وفق بيان لوزارة الخارجية.

كما يعكس الاختيار التقدير للخبرة الدبلوماسية التي يتمتع بها نبيل فهمي ومسيرته المهنية الطويلة والتي أسهم خلالها في دعم العمل العربي على الساحتين الإقليمية والدولية.