ميسي يعزز صدارته لهدافي المونديال بثنائية أمام النمسا

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه في بطولة كأس العالم 2026، معززًا صدارته لقائمة هدافي البطولة، بعدما قاد منتخب بلاده لتحقيق فوز مهم على النمسا بثنائية نظيفة، ضمن منافسات دور المجموعات.

وحقق منتخب الأرجنتين انتصارًا ثمينًا على نظيره النمساوي بنتيجة (2-0)، في اللقاء الذي أقيم مساء الإثنين على ملعب دالاس، ضمن الجولة الثانية من المجموعة العاشرة، ليحسم "راقصو التانجو" تأهلهم رسميًا إلى الدور التالي.

وسجل ميسي هدفي المباراة، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف في النسخة الحالية من المونديال، بعدما سبق له تسجيل "هاتريك" في مواجهة الجزائر، ليواصل تربعه على قمة هدافي البطولة.

كما رفع قائد الأرجنتين رصيده التاريخي في كأس العالم إلى 18 هدفًا، لينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين للبطولة، متجاوزًا الرقم القياسي المسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه (16 هدفًا).