وفد إيراني يزور سلطنة عمان لمناقشة ترتيبات مضيق هرمز

قال كبير المفاوضين ​الإيرانيين محمد ‌باقر قاليباف، ​اليوم الاثنين، إن وفدا ⁠إيرانيا توجه ​إلى سلطنة ​عُمان لبحث الجهود المشتركة الرامية إلى "تعزيز" ​الترتيبات الإيرانية ​لإدارة الملاحة في مضيق ‌هرمز.

وأضاف في منشور عبر ​تيليجرام، أن الوفد الإيراني يضم أيضا ​وزير ​الخارجية ⁠عباس عراقجي.

وكان المتحدث ​باسم وزارة الخارجية ‌الإيرانية إسماعيل بقائي، قد صرح للوكالة الإيرانية ​للأنباء اليوم الاثنين، بأن ⁠طهران لم ​تبحث برنامجها النووي ​ولم تقبل أي التزامات جديدة خلال ​محادثات أمس ​الأحد مع الولايات المتحدة ‌في ⁠سويسرا.

وأضاف أن تعامل إيران مع الوكالة الدولية ​للطاقة ​الذرية ⁠سيستمر وفقا للإجراءات المتبعة، ​رهنا بموافقة ​البرلمان ⁠الإيراني وقرارات المجلس الأعلى ⁠للأمن ​القومي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.