وفد إيراني يزور سلطنة عمان لمناقشة ترتيبات مضيق هرمز

قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، اليوم الاثنين، إن وفدا إيرانيا توجه إلى سلطنة عُمان لبحث الجهود المشتركة الرامية إلى "تعزيز" الترتيبات الإيرانية لإدارة الملاحة في مضيق هرمز.
وأضاف في منشور عبر تيليجرام، أن الوفد الإيراني يضم أيضا وزير الخارجية عباس عراقجي.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قد صرح للوكالة الإيرانية للأنباء اليوم الاثنين، بأن طهران لم تبحث برنامجها النووي ولم تقبل أي التزامات جديدة خلال محادثات أمس الأحد مع الولايات المتحدة في سويسرا.
وأضاف أن تعامل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر وفقا للإجراءات المتبعة، رهنا بموافقة البرلمان الإيراني وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.