الأرجنتين تفوز على النمسا بثنائية وتتأهل إلى الدور التالي في كأس العالم 2026

حقق منتخب الأرجنتين فوزًا ثمينًا على نظيره النمساوي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب دالاس، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة العاشرة ببطولة كأس العالم 2026، ليحسم “راقصو التانجو” تأهلهم رسميًا إلى الدور التالي.

فرض المنتخب الأرجنتيني سيطرته منذ انطلاق اللقاء، وهدد مرمى النمسا بعدة فرص خطرة، في حين اكتفى المنتخب النمساوي ببعض المحاولات الهجومية التي لم ترتقِ إلى مستوى الخطورة الحقيقية.

وشهدت المباراة لحظة مثيرة بإهدار ليونيل ميسي ركلة جزاء، بعدما احتسب الحكم المصري أمين عمر المخالفة لصالح الأرجنتين عقب العودة إلى تقنية الفيديو «فار»، إثر تدخل على لاوتارو مارتينيز، إلا أن ميسي سدد الكرة خارج المرمى، ليهدر أول ركلة جزاء في النسخة الحالية من المونديال.

ورغم ذلك، تمكن قائد الأرجنتين من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 38، بعد متابعة كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، أسكنها الشباك بنجاح.

وفي الشوط الثاني، كثف المنتخب النمساوي ضغطه بحثًا عن التعادل، بينما اعتمدت الأرجنتين على الهجمات المرتدة، وكاد نيكو جونزاليس أن يعزز التقدم في الدقيقة 74، بعدما استقبل عرضية مميزة برأسية قوية مرت بجوار القائم الأيمن.

واستمرت محاولات النمسا لإدراك التعادل، لكنها لم تُكلل بالنجاح، ليطلق ليونيل ميسي رصاصة الرحمة ويسجل الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 94 من مهارة رائعة، لتنتهي المباراة بفوز الأرجنتين بهدفين نظيف.

وبهذه النتيجة، رفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، ليضمن التأهل رسميًا إلى دور الـ32، فيما تجمد رصيد النمسا عند 3 نقاط في المركز الثاني.