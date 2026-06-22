مقتل 14 شخصا معظمهم من الطلاب جراء حريق دمر مبنى في شمال الهند

قال مسؤولون إن حريقا اندلع في مبنى تجاري في مدينة لكناو بشمال الهند اليوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل، معظمهم من الطلاب.

واندلع الحريق في حي أليجانج في مبنى يضم متجرا للحيوانات الأليفة وعيادة بيطرية في الطوابق السفلية ومركزا للدراسة واستوديو للرسوم المتحركة في الأعلى.

وقال براجيش باتاك نائب رئيس وزراء ولاية أوتار براديش إنه تم انتشال 14 جثة من الموقع. وقال مسؤولون إنه تم إنقاذ ما لا يقل عن 10 أشخاص ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولم يتم بعد تحديد سبب اندلاع الحريق.

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا يتسلقون من النوافذ المحطمة. ويظهر أحد مقاطع الفيديو رجلا يسقط من طابق علوي أثناء محاولته الهرب. وقالت وسائل إعلام محلية إنه نجا وجرى نقله إلى المستشفى.