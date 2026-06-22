إدانة وزير الصحة الكيني بتهمة ازدراء المحكمة بسبب عدم تنفيذ حكم قضائي لوقف بناء منشآة حجر صحي لمرضى إيبولا

أدين وزير الصحة في كينيا، اليوم الاثنين، بتهمة ازدراء المحكمة بسبب عدم وقف بناء منشآة حجر صحي لمرضى فيروس إيبولا رغم صدور حكم قضائي بهذا الشأن.

وقضت المحكمة العليا بمثول الوزير عدن دوالي أمامها غدا الثلاثاء لصدور الحكم. وفي وقت سابق الشهر الجاري، دافع الوزير عن مشروع بناء منشأة الحجر الصحي في قاعدة لايكيبيا الجوية، وقال إنها ستعود بالفائدة على كينيا والشركاء الدوليين.

وكان المحكمة قد أصدرت قرارها في وقت سابق للحكومة بتجميد بناء المنشآة لحين نظر الدعوى التي أقامتها رابطة القانون الكينية ومؤسسة كتيبا، وهي منظمة للرقابة الدستورية. وجاء في الدعوى أن منظومة الرعاية الصحية في كينيا مثقلة بالفعل وربما لا تستطيع التعامل بشأن آمن مع مرضى أجانب مصابين بفيروس إيبولا.

وذكر سكان يعيشون بالقرب من القاعدة الجوية أنهم شاهدوا طائرات عسكرية تهبط فيها، بعد صدور قرار المحكمة بتجميد بناء المنشآة أواخر الشهر الماضي.

وقد دافع الرئيس الكيني ويليام روتو عن مشروع بناء منشآة الحجر الصحي، وقال إن الولايات المتحدة وكينيا تجمعهما شراكة ممتدة منذ فترة طويلة في قضايا الصحة والأمن، مشيرا إلى أن منشآة قاعدة لايكيبيا هي واحد من بين 24 مركزا أقيم للاستجابة لاحتمالات تفشي فيروس إيبولا.