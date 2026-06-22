قال الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إنّ أعمال التطوير التي شهدتها شركة النصر للسيارات خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت تكلفتها نحو 4.5 مليار جنيه بهدف إعادة الشركة إلى موقعها الريادي.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «إكسترا نيوز»، أن شركة النصر للسيارات، تمثل تراثا صناعيا عريقا يعود إلى ستينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أن غالبية المصريين كانوا يعتمدون على سيارات النصر في فترات سابقة.

وذكر أن الشركة توقفت عن العمل بعد عام 2009 لأسباب مختلفة، قبل أن تعود مجددا إلى الإنتاج، حيث تضم حاليا مصنعا لإنتاج سيارات الركوب الخاصة، إلى جانب مصنع كبير لإنتاج الحافلات.

وأشار عيسى، إلى وجود شراكة قوية للغاية مع الجانب الصيني، تشمل تجميع وتصنيع عدد كبير من الموديلات، مؤكدا أن هناك شراكات أخرى مرتقبة مع شركات كبرى خلال الفترة المقبلة.

وواصل أن الجانب الصيني يبدي اهتماما كبيرا بالشركة ويؤمن بامتلاكها إمكانيات واعدة، مشيدا بالحماس الذي لمسه لدى قيادات الشركة والعاملين بها من أجل استعادة مكانة النصر للسيارات.

ولفت إلى جولته التفقدية اليوم لشركة «سيجوارت» المتخصصة في إنتاج فلنكات خطوط السكك الحديدية والأنفاق والقطار السريع، مشيرا إلى أنها تؤدي دورا وطنيا بالغ الأهمية في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل والمواصلات في مصر.

وأوضح أن الشركة تعد المورد الرئيسي للفلنكات وعدد من المنتجات الأسمنتية والخرسانية الأخرى، بما يمكنها من تلبية احتياجات السوق المحلية.

ولفت إلى أن الشركة تحقق مبيعات سنوية تبلغ نحو ملياري جنيه، إلى جانب تحقيق أرباح جيدة، وهو ما يجعلها نموذجا مهما في دعم صناعة النقل في مصر.