النائب عمرو رشاد ينتقد مسئولي الصحة بسبب غياب مستشفى حكومي يخدم أرض اللواء والصفطاوي والمحور: ذنب 2 مليون مواطن في رقبتكم أمام الله

طالب النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، وعضو لجنة القيم، ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، بإنشاء مستشفى حكومي متكامل لخدمة مناطق أرض اللواء والصفطاوي ويمين وشمال المحور بمحافظة الجيزة، مؤكداً أن نحو مليوني مواطن في هذه المناطق يعانون من غياب مستشفى حكومي قادر على تقديم الخدمات الطبية اللازمة، رغم الكثافة السكانية الكبيرة التي تشهدها المنطقة.

وخلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وجه رشاد انتقادات حادة لمسؤولي وزارة الصحة، قائلاً: «ذنب 2 مليون مصري في رقبتكم أمام الله»، مشيراً إلى أن عدم توفير منشأة صحية حكومية متكاملة يتعارض مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى توفير الرعاية الصحية والحياة الكريمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح النائب أن أقرب مستشفى حكومي للأهالي تقع على بعد يتراوح بين 5 و10 كيلومترات، ما يتسبب في معاناة يومية للمرضى، خاصة في الحالات الحرجة والطوارئ التي تتطلب تدخلاً سريعاً، لافتاً إلى أن مستشفى إمبابة العام تتحمل أعباء خدمة عدد كبير من المناطق السكنية، وهو ما يؤدي إلى تكدس شديد في أقسام الاستقبال والطوارئ.

وأشار رشاد إلى أن المنطقة تحتاج إلى مستشفى حكومي يضم أقسام الطوارئ، والرعاية المركزة، والغسيل الكلوي، والحضانات، والنساء والتوليد، وبنك الدم، والتخصصات الطبية المختلفة، بما يضمن حصول المواطنين على الخدمة الصحية المناسبة دون تحمل أعباء مالية كبيرة في المستشفيات والمراكز الخاصة.

كما كشف النائب أنه سبق أن عرض، قبل ثلاثة أشهر، إنشاء وحدة صحية على نفقته الخاصة لخدمة الأهالي «رداً للجميل»، إلا أنه لم يتم حتى الآن تسليمه قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع، مطالباً بسرعة إنهاء الإجراءات وتوفير الدعم اللازم لخدمة المواطنين.

وأكد رشاد أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع عاجل مع محافظ الجيزة لبحث سبل حل الأزمة ووضع تصور عملي لإنشاء مستشفى حكومي أو توفير بدائل عاجلة تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي أرض اللواء والصفطاوي ويمين وشمال المحور، بما يتناسب مع حجم الكثافة السكانية واحتياجات المواطنين المتزايدة.