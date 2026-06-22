رانجنيك يعلن تشكيل النمسا لمواجهة الأرجنتين في المونديال

أعلن رالف رانجنيك، المدير الفني لمنتخب النمسا، تشكيل فريقه لمواجهة النمسا، ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب النمسا ضمن المجموعة العاشرة والتي تضم كلا من الجزائر والأردن والأرجنتين.

ويحتل منتخب الأرجنتين المركز الأول في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، جمعها من الفوز على الجزائر ويأمل منتخب الأرجنتين في تحقيق الفوز الثاني له في المجموعة وحصد الثلاث نقاط من أجل التأهل إلى دور الـ32 بشكل رسمي.

في المقابل، استغلت النمسا بشكل مثالي ما كان يُعد، على الورق، أسهل مهمة في المجموعة العاشرة خلال الجولة الأولى، بفوزها على الأردن 3-1.

وجاء تشكيل النمسا على النحو التالي:

حراسة المرمى: ألكساندر شلاجر.

خط الدفاع: كونراد لايمر - كيفن دانسو – ستيفان بوش – ديفيد ألابا.

خط الوسط: نيكولاس سيوالد – شافير شلاجر- رومانو شميد – بول فانر – مارسيل سابيتزر.

خط الهجوم: ماكيل جريجوريتش.