توقعات بارتفاع خطر حرائق الغابات في ألمانيا خاصة في الجنوب والشرق

قالت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية (دي دبليو دي)، اليوم الاثنين، إن خطر اندلاع حرائق غابات من المتوقع أن يرتفع عبر ألمانيا خلال الأيام المقبلة سيما في جنوب وشرق البلاد.

وحاليا لا يوجد سوى بعض المناطق، بما في ذلك براندنبورج وبافاريا وبادن - فورتمبرج، على المستوى الرابع من مؤشر مؤلف من خمسة مستويات؛ مما يشير إلى خطر مرتفع، ولكن اعتبارا من الأربعاء، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية خطرا مرتفعا لأجزاء كبيرة من جنوب وشرق ألمانيا.

ويمكن أن يتدهور الوضع أكثر خلال الأسبوع.

وبالنسبة للخميس والجمعة، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، المستوى الرابع على مؤشر خطر اندلاع الحرائق لأغلب مناطق بافاريا وبادن - فورتمبرج وراينلاند بفالتس وكذلك أجزاء كبيرة من ساكسونيا - أنهالت وبراندنبورج وتورينجيا وساكسونيا وساكسونيا السفلى ومكلنبورج - فوربومرن.

وفي بعض المناطق بما في ذلك مناطق غرب برلين، من المتوقع أن يصل المؤشر إلى المستوى الخاص وهو الأعلى والذي يشير إلى خطر مرتفع للغاية.

ولا يتسبب الحر وحده في حرائق ولكن درجات الحرارة المرتفعة والأحوال الجوية الجافة والرياح وانخفاض الرطوبة يمكن أن تزيد خطر حرائق الغابات، وغالبا ما يكون إشعال النيران عمدا هو شرارة الإنطلاق.

ويعزو الخبراء، زيادة وتيرة الظروف المناخية المتطرفة إلى التغير المناخي.