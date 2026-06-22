قطر: اتصال رباعي مع رئيس لبنان استعرض جهود تعزيز الالتزام بوقف إطلاق النار

أجرى الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وجي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، وجاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، وستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، اتصالاً هاتفياً مشتركاً مع الرئيس العماد جوزاف عون رئيس جمهورية لبنان، وذلك على هامش أعمال قمة بحيرة لوسيرن.

وبحسب بيان للخارجية القطرية، جرى خلال الاتصال استعراض الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان، في ضوء الزخم الذي أوجدته مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومناقشة سبل البناء عليها بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد رئيس الوزراء القطري، خلال الاتصال، دعم دولة قطر للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق سلام شامل وعادل ومستدام في المنطقة، كما جدد موقفها الثابت تجاه الجمهورية اللبنانية وسلامة أراضيها.

من جانبه، أعرب الرئيس اللبناني عن تقديره لمساعي دولة قطر ووساطتها، وما تبذله من جهود دبلوماسية لدعم الأمن والاستقرار وتعزيز الحوار في المنطقة.