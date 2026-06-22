تحديد موعد أول انتخابات في تاريخ جنوب السودان

تعقد أوّل انتخابات في تاريخ جنوب السودان التي سبق أن أجّلت عدّة مرّات، في 22 ديسمبر القادم، بحسب ما أعلنت اللجنة الانتخابية في الدولة الأحدث نشأة في العالم والتي نالت استقلالها سنة 2011 وتشهد نزاعا على السلطة وانعداما حادا للأمن.

ويُدعى الناخبون في هذه المناسبة إلى اختيار رئيس الدولة والنواب وأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية في ولايات البلد العشر ودوائره الإدارية الثلاث، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي عام 2018، تمّ التوصّل إلى اتفاق سلام أنهى 5 سنوات من حرب دامية خلّفت 400 ألف قتيل وأربعة ملايين نازح وأنشأ حكومة وحدة بين الخصمين سلفا كير (رئيسا) ورياك مشار (نائبا للرئيس)، خلال فترة انتقالية كان من المفترض أن تنتهي في 2022 بانتخابات تمّ إرجاؤها مرّات عدّة.

وفي 2024، أجّل الرئيس سلفا كير الذي تولّى الحكم منذ استقلال البلاد لسنتين هذه الانتخابات التي كانت وقتذاك مقرّرة في ديسمبر من تلك السنة.

وأعلن رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية أبينيجو أكوك كاكول، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، في جوبا أن، الانتخابات ستعقد في 22 ديسمبر، مشيرا إلى "التحدّيات المتعدّدة التي تواجه" مؤسسته.

ودعا الحكومة إلى سدّ "الثغرات القانونية القائمة" وتوفير الأموال اللازمة للسماح للجنة بتنظيم الانتخابات "خلال الأشهر المتبقية" من العام.

وأشار إلى أن 21 مليون دولار متوفّر راهنا لهذا الاستحقاق الذي يتطلّب تنظيمه 250 مليونا في المجموع.

وأكّد أن "الإرادة السياسية لا تعتمد علينا بل على الحكومة"، معتبرا أنه من الممكن إجراء التعديلات التشريعية اللازمة وتشكيل لوائح انتخابية في مهل قصيرة.

وتطرّق أبينيجو أكوك كاكول إلى مسألة الأمن في معرض التحدّيات التي ذكرها، في حين تشهد مناطق عدّة منذ أشهر مواجهات بين الجيش الموالي للرئيس كير ومجموعات داعمة لرياك مشار الذي أقيل من منصب نائب الرئيس واتُهم بـ"جرائم ضدّ الإنسانية" وفرضت عليه الإقامة الجبرية في 2025.

وتحتلّ دولة جنوب السودان المرتبة الأخيرة في مؤشّر التنمية البشرية. وهي في مرتبة متدنّية جدّا في إطار مؤشّر الفساد من إعداد منظمة الشفافية الدولية.

ودعا المجتمع الدولي مرارا السلطات في جنوب السودان إلى إقامة انتخابات في أقرب مهلة.