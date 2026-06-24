عواصف رعدية تهدد بتأجيل مواجهة فرنسا والعراق

كشفت تقارير صحفية عن احتمالية تأجيل مباراة فرنسا والعراق، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، بسبب سوء الأحوال الجوية والعواصف الرعدية.

وكان من المقرر أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة الثانية عشرة صباح الثلاثاء على ملعب "فيلادلفيا"، إلا أن الظروف المناخية قد تؤدي إلى تأخير موعد انطلاق اللقاء لعدة ساعات.

ووفقًا لإذاعة "ويست فرانس"، فإن المباراة قد يتم ترحيلها إلى الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة، بسبب توقعات بهطول أمطار غزيرة مصاحبة لعواصف رعدية قوية في محيط الملعب.

وأشارت التقارير إلى أن العواصف من المتوقع أن تستمر من التاسعة مساءً وحتى الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة، ما قد يدفع الجهات المنظمة لاتخاذ قرار التأجيل حفاظًا على سلامة اللاعبين والجماهير.

وتقام المواجهة ضمن المجموعة التاسعة التي تضم منتخبات فرنسا والسنغال والنرويج والعراق، حيث يدخل المنتخب الفرنسي اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه على السنغال بنتيجة 3-1، بينما يتذيل العراق الترتيب دون نقاط عقب خسارته أمام النرويج 4-1.

ويأمل منتخب فرنسا في حصد الانتصار الثاني وحسم التأهل للدور المقبل، في حين يبحث المنتخب العراقي عن نتيجة إيجابية تمنحه فرصة الإبقاء على آماله في المنافسة.