سي إن إن عن مصدر إسرائيلي: تل أبيب تدرس الإعلان عن انسحابات رمزية من أراض تحتلها جنوب لبنان

قال مصدر إسرائيلي مطلع إن تل أبيب تدرس الإعلان عن انسحابات «رمزية» من الأراضي المحتلة في جنوب لبنان، كجزء من المحادثات المقبلة.



وقال المصدر في تصريحات لشبكة «CNN»، إن الفكرة نوقشت قبل ثلاثة أيام من المحادثات بين إسرائيل ولبنان، المقرر عقدها برعاية إدارة الرئيس دونالد ترامب، في واشنطن هذا الأسبوع.

وبحسب المصدر، ستشكل عمليات الانسحاب سحب بعض القوات من مناطق صغيرة تقع على ما يسمى بـ«الخط الأصفر»، الذي يحدد الأراضي التي سيطر عليها جيش الاحتلال بعد وقف إطلاق النار السابق في أبريل.

وأوضح المصدر أن إسرائيل تفكر في انسحاب محدود كـ«بادرة» للحكومة اللبنانية، بهدف إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي، وفصل لبنان عن محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وكشفت تقديرات إسرائيلية أن تل أبيب لا تعتزم الانسحاب من جنوب لبنان استجابة للضغوط الأمريكية، لكنها تدرس إدخال تعديلات على انتشار قواتها في المنطقة بهدف تقليل المخاطر الأمنية التي قد تتعرض لها.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تواصل التمسك بضرورة الإبقاء على وجود عسكري في جنوب لبنان، مع بحث خيارات ميدانية جديدة تتعلق بآلية الانتشار وحماية القوات.

وفي مؤشر على التباينات بين الجانبين، أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوجود خلافات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا في الوقت نفسه متانة العلاقات بين البلدين.

وقال نتنياهو: «نحن قادة دولتين مستقلتين فخورتين، نتفق في كثير من الأحيان ونختلف في بعض الأحيان»، من دون الخوض في تفاصيل نقاط الخلاف.

وتأتي هذه التطورات بعد تصريحات للرئيس الأمريكي انتقد فيها حجم الخسائر البشرية الناجمة عن الغارات الإسرائيلية في لبنان، متسائلًا عن جدوى استمرار استهداف المباني والبنية التحتية.

كما صعّد نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، لهجته تجاه الحكومة الإسرائيلية، داعيًا تل أبيب إلى التوقف عن توجيه الانتقادات لواشنطن، ومؤكدًا أن الولايات المتحدة ما تزال الحليف الدولي الأبرز لإسرائيل.