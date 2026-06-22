الفنانة السورية مرام علي: التطور الذي شهدته منذ آخر زيارة لي في 2019 فظيع

قالت الفنانة السورية مرام علي، إن من يأتي إلى مصر لا يستطيع مغادرتها، مشيرة إلى أن هذا ما حدث معها خلال فترة إقامتها الحالية التي شهدت تصوير مسلسلها والاستعداد لعمل فني ثان.

وأضافت خلال مقابلة تلفزيونية مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر "دي إم سي" أنها تشعر يوما بعد يوم بمدى "قرب المصريين من القلب".

وأشارت إلى أن المصريين يشبهون السوريين في أسلوب المعيشة والحياة، مؤكدة أنها لا تشعر بالغربة عند تجولها في الشوارع أو الذهاب إلى الأماكن العامة وغياب أي حواجز في التعامل مع المصريين.

ولفتت إلى أنها كانت تسمع كثيرا عن انبهار الزوار بمصر ولم تكن تستوعب ذلك تماما في الماضي، إلا بعدما لمست حقيقة هذا الشعور بنفسها.

وأشارت إلى أنها انتقلت من السكن في الفنادق إلى العيش في "شقة" لتمارس حياتها الطبيعية؛ من الطبخ، والتسوق من الأسواق المصرية، وشراء الملابس.

وأشادت بالتطور الذي شهدته مصر منذ آخر زيارة لها في 2019، قائلة: "أنا آخر مرة جئت إلى مصر 2019 قبل هذه المجيء، من 2019 إلى اليوم هناك تطور فظيع، يا ليت كل مكان نذهب نغيب عنه خمس سنوات ونعود لنجد هذا التطور بهذا الطريقة، وإن شاء الله بعد خمس سنوات أيضا تصل للعالمية".

ونوهت إلى متابعتها للأعمال الفنية المصرية منذ صغرها، لافتة إلى أن هناك تحديثات طرأت على مستوى القصص والأشكال الفنية.