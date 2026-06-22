رسالة خاصة من منتخب إيران بعد مباراتيه في لوس أنجلوس الأمريكية

وجه المنتخب الإيراني رسالة خاصة، بعد نهاية مبارياته في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، خلال مشاركته في كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وتعادل المنتخب الإيراني مع نظيره البلجيكي بدون أهداف في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأحد، على ملعب لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب المنتخب الإيراني: «من إيران القديمة قبل آلاف السنين إلى إيران المتحضرة اليوم، ظلت روح إيران حية وراسخة... جئنا إلى لوس أنجلوس بكل فخر، وتنافسنا بروح رياضية عالية، ونغادر هذه المدينة بكرامة، لوس أنجلوس، شكرًا لكم على كرم ضيافتكم».

وأضاف: «شكرًا لجميع الإيرانيين الذين دافعوا عن إيران بكل قلوبهم وأصواتهم وأرواحهم خلال هذه الدقائق الـ 180، نتمنى السلام والاحترام والصداقة بين جميع شعوب العالم».

كما شهدت الرسالة تكريم خاص لشهداء مدرسة ميناب، التي قصفتها القوات الأمريكية خلال الحرب الأخيرة بين البلدين، والتي راح ضحيتها 168 طالبة.

وخاض منتخب إيران أول مباراتين ضد نيوزيلندا وبلجيكا في مدينة لوس أنجلوس على ملعب سوفي ستيديوم، فيما سيخوص المباراة الأخيرة في دور المجموعات أمام المنتخب الوطني المصري في سياتل.

وتجمع المباراة الثانية في المجموعة السابعة بين المنتخب الوطني المصري ونظيره منتخب نيوزيلندا في الرابعة فجر اليوم، الإثنين، في مدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة يلعب المنتخب الإيراني أمام المنتخب الوطني المصري في السادسة من صباح السبت المقبل، على ملعب سياتل، فيما تلعب بلجيكا ضد نيوزيلندا في نفس التوقيت.