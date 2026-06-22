حرائق غابات تجبر سكان بلدة في يوتا على الإخلاء وسط موجة حر وجفاف

أدت موجة الحر الشديدة والطقس الجاف المصحوب برياح قوية إلى تأجيج عدة حرائق غابات في غرب الولايات المتحدة اليوم الأحد، من بينها حريق خارج السيطرة في ولاية يوتا أجبر السلطات على إخلاء بلدة صغيرة تقع جنوب غربي مدينة سولت ليك.

وقالت السلطات إن حريق "آيرون" في مقاطعة جواب بولاية يوتا رُصد لأول مرة أمس السبت، وقد التهم حتى الآن نحو 34 ميلا مربعا (87 كيلومترا مربعا).

وأجبر الحريق، الذي يبعد نحو 70 ميلا (113 كيلومترا) جنوب غربي سولت ليك سيتي، سكان بلدة يوريكا البالغ عددهم نحو ألف نسمة، إضافة إلى المتواجدين في مزرعة مجاورة، على الإخلاء.

ولم تُسجل أي خسائر في المنازل حتى الآن، فيما أفادت منصة "يوتا فاير إنفو"، وهي جهة تنسيقية تضم عدة وكالات، بأن فرق الإطفاء نفذت بنجاح عملية حرق وقائي للحد من انتشار النيران وحماية البلدة.

وحذرت كيلي ويكنز، المتخصصة في الوقاية من الحرائق بإدارة الغابات والحرائق وأراضي الولاية في يوتا، من أن الحريق لا يزال يتوسع في ظل ظروف الجفاف. وأضافت أن الحريق ناجم عن نشاط بشري، ولا تزال أسبابه الدقيقة قيد التحقيق.

ويعد حريق "آيرون" واحدا من ستة حرائق مشتعلة حاليا في يوتا بدرجات متفاوتة من السيطرة.