أبو تريكة ينتقد أداء منتخب مصر: لا نلعب كرة قدم والكرات الثابتة آفة الفراعنة

وجّه محمد أبو تريكة، نجم منتخب مصر السابق، انتقادات حادة لأداء المنتخب الوطني خلال الشوط الأول من مواجهة نيوزيلندا في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفريق ابتعد تمامًا عن المستوى الذي ظهر به أمام بلجيكا في الجولة الأولى.

وقال أبو تريكة خلال تحليله للمباراة عبر قنوات “بي إن سبورتس”: “لا نلعب كرة قدم، و45 دقيقة كانت كارثية بعد الأداء المميز الذي قدمه المنتخب أمام بلجيكا”.

وأضاف أن المنتخب يعتمد بشكل خاطئ على الكرات العالية رغم مواجهة فريق يتميز لاعبوه بالطول والقوة البدنية، مشددًا على ضرورة اللعب على الأرض واستغلال المهارات والسرعات التي يمتلكها اللاعبون.

وتابع: “إحنا بنلعب غلط، بنعتمد على الكرات العالية مع فريق من طوال القامة، العبوا على الأرض.. إحنا طيبين أوي ليه كده؟”.

كما تطرق أبو تريكة إلى هدف نيوزيلندا، معتبرًا أن الكرات الثابتة لا تزال تمثل أزمة مزمنة للكرة المصرية، قائلاً: “الكرات الثابتة آفة الكرة المصرية، ولا نجيد التعامل معها بالشكل المطلوب”.

ورفض نجم الأهلي السابق تحميل الحكم مسؤولية الهدف، مؤكدًا صحة القرار التحكيمي، حيث قال: “لا توجد مخالفة، أقول الحق ومن يزعل يزعل”.

ويأتي حديث أبو تريكة في ظل تأخر منتخب مصر خلال الشوط الأول أمام نيوزيلندا، في مباراة تمثل محطة مهمة في مشوار الفراعنة نحو التأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026.