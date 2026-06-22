المنتخب يتأخر في الشوط الأول أمام نيوزيلندا في كأس العالم

تأخر المنتخب الوطني المصري أمام نظيره منتخب نيوزيلندا بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع المنتخبين فجر اليوم، الإثنين، على ملعب بي سي بليس بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

سجل منتخب نيوزيلندا الهدف الأول عن طريق المدافع فين سورمان في الدقيقة 15 بعد ركلة ركنية حولها برأسية قوية للشباك.

بدأت المباراة سريعة وأبعد مصطفى شوبير عرضية خطيرة بعد 35 ثانية فقط من عمر المواجهة، ورد الفراعنة في الدقيقة 6 عن طريق تسديدة من محمد صلاح ترتد من جسد الدفاع.

وفي الدقيقة 7 سدد ساربريت سينج، متوسط ميدان منتخب نيوزيلندا كرة مخادعة سريعة مرت بجوار قائم مصطفى شوبير.

وفي الدقيقة 14 تصدى مصطفى شوبير لتسديدة خطيرة من داخل منطقة الجزاء عن طريق إيليا جست وحولها لركلة ركنية، استغلها المنتخب النيوزيلندي وسجل الهدف الأول في الدقيقة 15 برأسية قوية عن طريق المدافع فين سورمان.

وفي الدقيقة 19 تألق مصطفى شوبير وتصدى لفرصة هدف ثاني لمنتخب نيوزيلندا بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عن طريق كريس وود.

وفي الدقيقة 27 سدد عمر مرموش كرة قوية تصدى لها ماكس كروكومب، حارس مرمى نيوزيلندا، على مرتين.

وفي الدقيقة 35 سدد محمد صلاح ركلة حرة قوية بجوار القائم الأيمن لحارس مرمى نيوزيلندا، ثم أبعد مصطفى شوبير عرضية خطيرة على مرتين في الدقيقة 39.

وتعرض حمدي فتحي لإصابة عضلية ولم يتمكن من استكمال المباراة، ليشارك رامي ربيعة بدلًا منه في الدقيقة 42 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، الدقيقة 45+1، أهدر إمام عاشور فرصة هدف مؤكد بعد عرضية وضعته أمام المرمى ولكنه فشل في تحويل الكرة نحو الشباك.

وكانت المباراة الثانية لحساب الجولة ذاتها من المجموعة السابعة شهدت تعادل إيران أمام بلجيكا بدون أهداف مساء أمس، الأحد، وبات المنتخب الوطني أمام فرصة كبيرة لتصدر المجموعة.