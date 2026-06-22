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يخوض المنتخب الوطني مباراة مهمة للغاية أمام نيوزيلندا في الرابعة من فجر اليوم، الإثنين، على ملعب بي سي بليس بمدينة فانكوفر الكندية ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة السابعة لكأس العالم.

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق الفوز وتصدر المجموعة في ظل تعادل إيرات وبجليكا في المباراة الثانية لحساب نفس المجموعة.

وحافظ منتخب مصر على تشكيل الأساسي الذي خاض به مباراة بلجيكا الماضية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الجولة الأولى.

ويدخل منتخب مصر مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – حمدي فتحي و أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – مهند لاشين و إمام عاشور.

الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف زيكو – محمد صلاح و عمر مرموش.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: محمد الشناوي – المهدي سليمان – محمد علاء – طارق علاء – رامي ربيعة – حسام عبد المجيد – محمد عبد المنعم – كريم حافظ – نبيل عماد دونجا – محمود صابر – أحمد مصطفى زيزو – محمود حسن تريزيجيه – إبراهيم عادل – هيثم حسن وحمزة عبد الكريم.