أبو تريكة يعلق على عودة وائل جمعة للعمل في الأهلي

تحدث محمد أبو تريكة عن عودة وائل جمعة للعمل داخل النادي الأهلي، بعد توليه منصب مدير الكرة، مؤكدًا أن الانتماء للنادي كان العامل الأهم في اتخاذ القرار.

وقال أبو تريكة، خلال الاستوديو التحليلي عبر قناة بي إن سبورتس، إن الأهلي يظل بيت أبنائه، مضيفًا: “هذا النادي بيتنا، وعندما يحتاجك لا بد أن تستجيب، خاصة إذا كان يمر بأزمة أو يحتاج إلى من يسانده”.

وأشار نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق إلى أن البعض قد يفضل الاستمرار في أجواء العمل المريحة بعيدًا عن الضغوط، لكنه شدد على أن القرارات في مصر غالبًا ما تحكمها العاطفة والانتماء قبل أي اعتبارات أخرى.

وجاءت تصريحات أبو تريكة بالتزامن مع بدء وائل جمعة مهمته الجديدة مديرًا للكرة بالنادي الأهلي، في خطوة حظيت بترحيب واسع من جماهير القلعة الحمراء، التي ترى في قائد الفريق السابق أحد أبرز رموز النادي وصاحب الخبرات الكبيرة داخل وخارج المستطيل الأخضر.