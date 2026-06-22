أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أهمية مواجهة نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، مشددًا على أن جميع تركيزه منصب على تحقيق نتيجة إيجابية تقرب الفراعنة من التأهل للدور التالي.

وقال حسام حسن إن مباراة نيوزيلندا تمثل محطة مهمة في مشوار المنتخب، موضحًا أن كل مباراة تعد خطوة جديدة نحو تحقيق هدف التأهل إلى الدور الثاني من البطولة.

وأضاف المدير الفني للفراعنة أنه أغلق صفحة المباراة الأولى تمامًا، معتبرًا أن مواجهة نيوزيلندا هي الأهم في الوقت الحالي، وأن الهدف الأساسي يتمثل في الخروج بنتيجة إيجابية تسعد الجماهير المصرية وتدعم حظوظ المنتخب في المنافسة.

وأشار حسام حسن إلى أن الجهاز الفني واللاعبين يركزون على ما يمكنهم التحكم فيه داخل الملعب، مؤكدًا أن الاهتمام الأكبر ينصب على أداء المنتخب نفسه دون الانشغال بنتائج المنافسين أو الحسابات المعقدة للمجموعة.

وعن حسابات التأهل بعد تعادل بلجيكا وإيران، أوضح مدرب منتخب مصر أن الأمور في النهاية بيد الله، مؤكدًا أن المنتخب سيبذل كل ما لديه داخل أرض الملعب، وسيعمل على استغلال الفرص المتاحة لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة ومواصلة المشوار بثقة في المونديال.