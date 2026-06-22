ضربة قوية لدفاعات المنتخب الوطني أمام نيوزيلندا في كأس العالم

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تلقى المنتخب الوطني المصري ضربة قوية خلال مواجهة نيوزيلندا، في كأس العالم، بعد إصابة حمدي فتحي، قبل دقائق من نهاية الشوط الأول.

ويخوض المنتخب الوطني مباراة مهمة للغاية أمام نيوزيلندا فجر اليوم، الإثنين، على ملعب بي سي بليس بمدينة فانكوفر الكندية ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة السابعة لكأس العالم.

وتعرض حمدي فتحي لإصابة عضلية ولم يتمكن من استكمال المباراة، ليشارك رامي ربيعة بدلًا منه في الدقيقة 42 من عمر المباراة.

وتشير النتيجة لتأخر المنتخب الوطني بهدف دون رد سجله فين سورمان في الدقيقة 15 بكرة رأسية قوية بعد ركلة ركنية.

وكانت المباراة الثانية لحساب الجولة ذاتها من المجموعة السابعة شهدت تعادل إيران أمام بلجيكا بدون أهداف مساء أمس، الأحد، وبات المنتخب الوطني أمام فرصة كبيرة لتصدر المجموعة.